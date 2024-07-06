Культуромания
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Культуромания

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Работы Филиппа Малявина и Аполлинария Васнецова представят на аукционе

Работы Филиппа Малявина и Аполлинария Васнецова представят на аукционе

8 июля откроется аукцион ARTinvestment.RU № 538. В каталоге будут представлены произведения Филиппа Малявина, Бориса Григорьева, Юрия Анненкова, Аполлинария Васнецова и других художников, сообщает artinvestment.

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