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Актриса Пересильд рассказала о грусти при возвращении на Землю

Актриса Пересильд рассказала о грусти при возвращении на Землю

Небольшую грусть испытала из-за нежелания расставаться с космосом Актриса Юлия Пересильд, которая вернулась с Международной космической станции (МКС), 17 октября, сообщает «Первый канал».

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