Dragon Age: The Veilguard вылетела из топ-40 британского чарта продаж На днях были опубли...

Dragon Age: The Veilguard вылетела из топ-40 британского чарта продажНа днях были опубликованы новые еженедельные данные о продажах игр на физических носителях в Великобритании за период с 17 по 23 ноября, которые преподнесли несколько сюрпризов в плане расстановки игр.