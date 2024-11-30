Декларация путешественника обязательна на таможне в определенных случаях

Государственная таможенная служба предупреждает, что в период, когда граждане Молдовы планируют зимние каникулы или возвращаются из-за границы, для пересечения границы необходимо заполнить декларацию путешественника.
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