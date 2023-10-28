Раис Татарстана поздравил работников и ветеранов пассажирского транспорта с профессиональным праздником

Сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.
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