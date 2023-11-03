Депутат ГД предложил создать институт уполномоченного по делам соотечественников

Спецпредставитель президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом и заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков предложил создать институт уполномоченного по делам соотечественников, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии