Сахалинку лишили родительских прав за халатное отношение к больной дочери

В расположенном на территории Сахалинской области населённом пункте Холмск специалисты правоохранительных ведомств забрали из семьи трёхлетнего ребёнка, который из-за родительской халатности остался без необходимого лечения.
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