Ротенберг поздравил Путина с 72-летием: «Настоящий спортсмен, вожак, капитан всех россиян. Он вывел страну из кризиса 90-х, вернул былую славу. Ваши победы – это победы России!»

«Сегодня 72-й день рождения отмечает наш лидер, капитан всех россиян Владимир Владимирович Путин! С радостью поздравляю его с праздником! Прошлой весной хоккеисты и тренеры СКА имели огромную честь и радость встретится с президентом.
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