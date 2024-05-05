Оверклокер приобрел в Китае процессор Core i9-14900K, у которого внутри отсутствов...

Оверклокер приобрел в Китае процессор Core i9-14900K, у которого внутри отсутствовал кристаллИздание HKEPC делится печальной историей известного оверклокера Safedisk, который стал жертвой китайского мошенника, купив не рабочий Intel Core i9-14900K.
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