Расчленивших знакомого супругов задержали в Петрозаводске

Подозреваемые в громком убийстве в Ленобласти прятались в карельской столицеФото: скриншот видео Ирины Волк В Петрозаводске задержаны супруги, убившие и расчленившие своего знакомого в городе Мурино в Ленинградской области.
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