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Республиканец Боб Гуд обвинил Джо Байдена в неспособности заставить Россию опасаться США

Республиканец Боб Гуд обвинил Джо Байдена в неспособности заставить Россию опасаться США

Вашингтон, 27 октября. Внешняя политика американского президента Джо Байдена привела к тому, что у России, КНДР и Ирана больше нет причин опасаться США, заявил член Палаты представителей от республиканцев Боб Гуд во время выступления в конгрессе.

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