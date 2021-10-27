Республиканец Боб Гуд обвинил Джо Байдена в неспособности заставить Россию опасаться США

Вашингтон, 27 октября. Внешняя политика американского президента Джо Байдена привела к тому, что у России, КНДР и Ирана больше нет причин опасаться США, заявил член Палаты представителей от республиканцев Боб Гуд во время выступления в конгрессе.
Вашингтон, 27 октября. Внешняя политика американского президента Джо Байдена привела к тому, что у России, КНДР и Ирана больше нет причин опасаться США, заявил член Палаты представителей от республиканцев Боб Гуд во время выступления в конгрессе.
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