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Царьград

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ИИ обработал 500 тысяч медснимков в Новосибирской области

ИИ обработал 500 тысяч медснимков в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается цифровая трансформация сферы здравоохранения. Единая медицинская информационная система объединяет 99 государственных организаций, 46 частных и ведомственных учреждений, а также 786 фельдшерско-акушерских пунктов.

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