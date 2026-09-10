ИИ обработал 500 тысяч медснимков в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается цифровая трансформация сферы здравоохранения. Единая медицинская информационная система объединяет 99 государственных организаций, 46 частных и ведомственных учреждений, а также 786 фельдшерско-акушерских пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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