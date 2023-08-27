Советские спецы были потрясены Западной Украиной и в Беларусью 1939 г

Сколько у меня знакомых хохлов,неважно даже что обрусевших,а один и вовсе в России родился,у ВСЕХ одна примочка,как только они заходят в незнакомое им помещение,следует вопрос: "А шо тут у Вас можно спиZдить?".

Уя

Уфимцев я

Да, знаю их на своем печальном опыте. Сколько их, сотен тысяч, привезли "зазывалы" на КАМАЗ. Татария в конце 60х годов не обладала таким количеством технически грамотных специалистов, которые "вдруг" понадобились для нового уникального предприятия. Фиркат Табеев рисковал, когда "заливал" Леониду Ильичу про дикий избыток трудовых ресурсов, более 30 тысяч ежегодно, которые покидали Татарию. Да, это имело место быть, но что это были за "спецы"? Деревенские хлопцы, которым не могли предоставить колхозы и совхозы рабочих мест. Ну, разве что "хвосты быкам заводить"... Вот появились на КАМАЗе славные представители с Украины, разного качества и образования. Но амбициозные, вороватые, хваткие и "предприимчивые". Как говорят в народе, "и своего не упустят, и чужое приберут"...