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Советские спецы были потрясены Западной Украиной и в Беларусью 1939 г

Советские спецы были потрясены Западной Украиной и в Беларусью 1939 г

«Шпалы превратились в труху»Когда в 1939 г. советские войска зашли на территорию Западной Украины и Белоруссии, они были шокированы увиденным.

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Комментарии
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Владимир Аверков
и сейчас окраина выглядит соответственно....потому что работать и что-то улучшать-не для чубатых.....вот жрать и воровать-это ДА!!!....кто служил-знает.кто был по нации самым вороватым прапором и каптёрщиком...
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7 час.
Вик Норд
Сколько у меня знакомых хохлов,неважно даже что обрусевших,а один и вовсе в России родился,у ВСЕХ одна примочка,как только они заходят в незнакомое им помещение,следует вопрос: &quot;А шо тут у Вас можно спиZдить?&quot;.
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6 час.
Уя
Уфимцев я
Да, знаю их на своем печальном опыте. Сколько их, сотен тысяч, привезли &quot;зазывалы&quot; на КАМАЗ. Татария в конце 60х годов не обладала таким количеством технически грамотных специалистов, которые &quot;вдруг&quot; понадобились для нового уникального предприятия. Фиркат Табеев рисковал, когда &quot;заливал&quot; Леониду Ильичу про дикий избыток трудовых ресурсов, более 30 тысяч ежегодно, которые покидали  Татарию. Да, это имело место быть, но что это были за &quot;спецы&quot;? Деревенские хлопцы, которым не могли предоставить колхозы и совхозы рабочих мест. Ну, разве что &quot;хвосты быкам заводить&quot;... Вот появились на КАМАЗе славные представители с Украины, разного качества и образования. Но амбициозные, вороватые, хваткие и &quot;предприимчивые&quot;. Как говорят в народе, &quot;и своего не упустят, и чужое приберут&quot;...
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3 час.

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