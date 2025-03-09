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Рязанские новости

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Более 7390 человек в Рязанской области являются донорами крови

Более 7390 человек в Рязанской области являются донорами крови

В Рязанской области запас донорской крови превышает спрос благодаря высокому проценту доноров.Рязанская область занимает лидирующие позиции по донорству крови: более 7390 человек регулярно сдают кровь бесплатно, по словам министра здравоохранения Александра Пшеничникова.

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