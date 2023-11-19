«Из-за мобилизации оборонка лишилась кадров»: в британской прессе рассуждают о невозможности России восполнять потери в технике

Британский парламент опубликовал «данные», предоставленные военным ведомством, о потерях российских войск на Украине, что можно оценить как часть пропаганды, направленной на оправдание военной помощи ВСУ в глазах местного обывателя.
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