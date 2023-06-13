Аргументы недели

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В ряде населенных пунктов Украины прогремело несколько взрывов

На территории Харьковской области, в Днепре и Кривом Роге Слухи были слышны звуки взрывов. Эту информацию подтвердили украинские СМИ и интерактивная карта от министерства цифровой трансформации Украины.

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