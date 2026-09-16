Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Все они – жулики»: бывшего генконсула Азербайджана обвинили в контрабанде золота на миллионы рублей

«Все они – жулики»: бывшего генконсула Азербайджана обвинили в контрабанде золота на миллионы рублей

Телеканал "78" Озвученные в Баку претензии к их же дипломату вызвали симптоматичные реакции в России – никто не удивился и даже больше: у людей явно накопились вопросы к работе иностранных представителей в РФ.

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