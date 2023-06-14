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Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления

Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления

Сегодня 572 прочитали Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023 Кирилл Стрельников На вчерашней встрече с военными корреспондентами Владимир Путин сообщил, что в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли минимум 160 танков.

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