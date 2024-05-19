«Роскачество-Халяль» откроет в Дагестане территориальное представительство

На XV Международном экономическом форуме "Россия – исламский мир" в Казани председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с руководителем органа по сертификации продукции и услуг "Роскачество-Халяль" Казимиром Байрамуковым и его заместителем Маратом Низамовым.