«Роскачество-Халяль» откроет в Дагестане территориальное представительство

На XV Международном экономическом форуме "Россия – исламский мир" в Казани председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с руководителем органа по сертификации продукции и услуг "Роскачество-Халяль" Казимиром Байрамуковым и его заместителем Маратом Низамовым.
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