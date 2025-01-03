В 2025 году в ВДЦ «Океан» появятся новые программы для детей и подростков

Во Всероссийском детском центре «Океан» в 2025 году будет организовано 14 смен. Ребята станут участниками 105 программ социально-гуманитарной, художественной, технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей.
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