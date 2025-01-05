Ковальчук заявил, что летом хочет сыграть в футбольном матче против Овечкина

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук выразил надежду, что летом этого года сыграет в товарищеском футбольном матче с командой, в составе которой на поле выйдет обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин.