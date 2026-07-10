Как установить редуктор давления воды в Казахстане — нормы и требования

В современных системах водоснабжения Казахстана редуктор давления воды выполняет важнейшую функцию: он обеспечивает стабильный напор, защищает сантехнику и бытовое оборудование от резких перепадов давления, а также помогает соблюдать действующие нормативы.
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