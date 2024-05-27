Не спит и рыдает от боли: что происходит с Асмус после помолвки Харламова

Стало известно, в каком состоянии находится актриса. Кристина Асмус Социальные сетиКристина Асмус заметила, что как только она поделиться каким-то хорошими новостями из жизни, то у неё сразу же случается какая-то беда.
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