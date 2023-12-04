В сегменте серверной памяти типа DRAM корейская SK hynix занимает почти 50 % рынка А...

В сегменте серверной памяти типа DRAM корейская SK hynix занимает почти 50 % рынкаАналитики Omdia недавно выяснили, что на рынке памяти типа DRAM в целом доля SK hynix уже достигла 35 % и не так далека от позиций лидера Samsung Electronics, занимающего 39,4 %.