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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Я женщина, мои права – божественные". Омичка "наслала вселенную" на сотрудников ДПС

"Я женщина, мои права – божественные". Омичка "наслала вселенную" на сотрудников ДПС

Правоохранителям пришлось применить физическую силу в отношении сибирячки В Омской области полицейские задержали женщину, управлявшую автомобилем Nissan March без государственных регистрационных знаков, сообщает региональное МВД.

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