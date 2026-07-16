Юному жителю Петербурга выплатили 500 тысяч рублей моральной компенсации после неудачного похода в гости.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Юному жителю Петербурга выплатили 500 тысяч рублей моральной компенсации после неудачного похода в гости.