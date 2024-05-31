Союз писателей Молдовы поздравил Иона Гаджима с юбилеем

Союз писателей Молдовы поздравил Иона Гаджима, которому сегодня исполняется 70 лет. Ион Гаджим - профессор университета, доктор педагогических наук, автор учебников и монографий по философии, психологии и музыкальному образованию, член Союза композиторов и музыковедов Молдовы и Союза писателей Молдовы, пишет Noi.