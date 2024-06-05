"Известия": безвиз для групп от трех человек из РФ в КНР запустят в 2025 году

Минэкономразвития России ведет переговоры с целью уменьшения количества человек для безвизовых туристических групповых поездок из РФ в Китай с пяти до трех человек и увеличению срока пребывания с 15 до 21 дня.
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