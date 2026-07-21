МО РФ сообщило о применении авиации для поражения трех временных баз ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о применении авиации для поражения трех временных баз украинских военных подразделений, расположенных на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии