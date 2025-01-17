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Царьград

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Угроза атаки БПЛА: Тульская область под повышенным уровнем безопасности

Угроза атаки БПЛА: Тульская область под повышенным уровнем безопасности

Министерство региональной безопасности Тульской области объявило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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