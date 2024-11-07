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Позитив для оптимистов

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США готовят Европу, чтобы она вступила в прямой конфликт с Россией, заявил Лавров

США готовят Европу, чтобы она вступила в прямой конфликт с Россией, заявил Лавров

Вот и прозвучало официально и вслух: Россия абсолютно уверена, что Европа готовится к прямому конфликту с нами.

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