Подразделения МВД России продолжают оперативное сопровождение уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности

В настоящее время профильные подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации проводят комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности и проживающих в зарубежных странах.