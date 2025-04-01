Подразделения МВД России продолжают оперативное сопровождение уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности

В настоящее время профильные подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации проводят комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности и проживающих в зарубежных странах.
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