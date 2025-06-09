МЧС предупреждает: Москву ждут грозы, ливни и ветер до 17 м/с

В понедельник Москву накроют грозы с ливнями и порывами ветра до 17 м/с. МЧС предупреждает об опасностях и рекомендует осторожно выбирать места для парковки, избегать шатких конструкций, а также быть внимательными на дорогах и следить за детьми.