Нейросети, VPN и прокси признают оружием преступников? СК готовит поправки в УК

Нейросети, VPN и прокси признают оружием преступников? СК готовит поправки в УКСледственный комитет России намерен внести изменения в уголовное законодательство, которые позволят учитывать использование искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов в качестве отягчающего обстоятельства при расследовании преступлений.
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