Гибридный Changan Uni-K в России: теперь официально

Гибридный Changan Uni-K в России: теперь официальноКитайская компания Changan отлично чувствует себя на российском рынке, ведь за одиннадцать месяцев этого года она реализовала у нас без малого 40 тысяч машин, заняв пятое место абсолютного рейтинга.
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