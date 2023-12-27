Гибридный Changan Uni-K в России: теперь официально

Гибридный Changan Uni-K в России: теперь официальноКитайская компания Changan отлично чувствует себя на российском рынке, ведь за одиннадцать месяцев этого года она реализовала у нас без малого 40 тысяч машин, заняв пятое место абсолютного рейтинга.