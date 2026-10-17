Кирилл Дмитриев, занимающий пост спецпредставителя российского президента по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными странами и возглавляющий РФПИ, отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который утверждал, что ему будто бы знакомы глубинные причины украинского конфликта.