Кирилл Дмитриев, занимающий пост спецпредставителя российского президента по вопросам инвестиционно-экономического взаимодействия с зарубежными странами и возглавляющий РФПИ, отреагировал на заявление лидера США Дональда Трампа, который утверждал, что ему будто бы знакомы глубинные причины украинского конфликта.
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