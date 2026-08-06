📹❗️ВВС Народно-освободительной армии Китая официально раскрыли информацию о принятии на вооружение интеллектуальной системы планирования ударов.
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📹❗️ВВС Народно-освободительной армии Китая официально раскрыли информацию о принятии на вооружение интеллектуальной системы планирования ударов.