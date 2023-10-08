В Думе собрались отклонить проект об отмене онлайн-голосования

Профильный думский комитет по госстроительству и законодательству на заседании 9 октября планирует рекомендовать Госдуме отклонить законопроект КПРФ о неприменении на выборах технологии онлайн-голосования, сообщили «Известиям» в комитете.
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