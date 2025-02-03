«Останемся, пока не найдем всех»: опознаны тела 55 жертв авиакатастрофы в США

Идентифицированы тела 55 людей, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом на брифинге рассказал глава департамента противопожарной охраны и экстренной медицинской помощи округа Колумбия Джон Донелли, его слова приводит телеканал NBC News.