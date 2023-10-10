Технологический бум: за полтора года в РФ появилось более 50 новых студий-разработчиков игр АнастасияБум в игровой индустрии России! За последние полтора года в стране появилось более 50 новых студий-разработчиков игр, что свидетельствует о бурном росте этого креативного сектора.