Аль-Садд – Аль-Хилаль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов АФК Элита 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, сыграют Аль-Садд и Аль-Хилаль в рамках Лиги Чемпионов АФК Элиты. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе «Аль-Садд».