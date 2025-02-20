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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Пользователи I*******m теперь смогут планировать отправку личных сообщений В I***...

Пользователи I*******m теперь смогут планировать отправку личных сообщений В I***...

Пользователи I*******m теперь смогут планировать отправку личных сообщенийВ I*******m с сегодняшнего дня появится функция планирования отправки личных сообщений (DM), возможность закрепления до трёх важных сообщений в верхней части чата, чтобы они не терялись в потоке переписки, а также добавлены переводчик и возможность делиться понравившейся музыкой.

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