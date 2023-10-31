"Украинский Маннергейм". Аналитик из Польши раскрыл исход СВО - Зеленскому приготовиться

Американские элиты расходятся во мнениях относительно помощи, которую они готовы оказать ВСУ, что вызывает подозрения в том, что провал украинского контрнаступления может быть запланированным в Вашингтоне.
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