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В российской власти пришло время Героев

В российской власти пришло время Героев

Важным инструментом обновления российского госаппарата стала программа «Время героев». Ее участники – бойцы СВО, прошедшие подготовку с целью начать управленческую карьеру.

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Комментарии
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ВераВерная
Вот и посмотрим, что из этого противодействия получится. Стоячему болоту чиновников нужна новая кровь, пришло время героев!
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12 час.
владимир бандышевский
Ну и зачем разговоры о каких то элитах,непонятно кого нужно туда пречислить,вся богема уже себя в элиту записала и жуликов много,а не проще ,как было деление на сословия,может из воинов и новое дворянство сформируется и только человек доказавший свое служение Родине имеет право входить в элиту государства
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11 час.
Генрих
Нда....помните &quot;работягу&quot; почти от сохи...был представителем Президента на Урале...фрезеровщик бывший. И где оно ныне... не мечтайте. Ленина не надо. Сталин с Берией и Судоплатовым будет само то. Ну и Альфа с безграничными функциями...
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6 час.

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