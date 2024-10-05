В российской власти пришло время Героев

ВераВерная Вот и посмотрим, что из этого противодействия получится. Стоячему болоту чиновников нужна новая кровь, пришло время героев!

владимир бандышевский Ну и зачем разговоры о каких то элитах,непонятно кого нужно туда пречислить,вся богема уже себя в элиту записала и жуликов много,а не проще ,как было деление на сословия,может из воинов и новое дворянство сформируется и только человек доказавший свое служение Родине имеет право входить в элиту государства