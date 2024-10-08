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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Каменский: «Металлург» долго праздновал победу. Теперь нужно время, чтоб мозги встали на место. До провала не дойдет, думаю»

Команда тренера Андрея Разина занимает седьмое место в таблице Востока. «После чемпионского сезона тяжело настроиться на предыдущий лад и отлично от начала до конца пройти сезон.

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