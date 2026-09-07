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Экс-советник Кучмы – украинцам: «Бегите за бугор, недалёкие! Зимой будет невиданная мясорубка»

Экс-советник Кучмы – украинцам: «Бегите за бугор, недалёкие! Зимой будет невиданная мясорубка»

Украинцы не переживут зиму с диктатором Зеленским, поэтому самый лучший выход для населения – продавать квартиры, мебель, забирать детей и бежать из Украины.

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