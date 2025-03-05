Снайперы парами из засады расстреляли колонну противника под Новосибирском

На военном полигоне в Новосибирской области состоялись тактико-специальные занятия. По задумке занятий военнослужащие спецназа провели разведывательные мероприятия, добыли важные документы с информацией о времени и маршруте передвижения условного противника.
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