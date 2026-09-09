Боб Харрис сообщил об ухудшении состояния из-за рака простаты

Британский радиоведущий Боб Харрис сообщил, что состояние его здоровья ухудшилось из-за рака простаты четвёртой стадии.
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