Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 16 февраля, на пленарном заседании Международного форума «Единой России» «За свободу наций» вырази обеспокоенность из-за биолабораторий США.
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