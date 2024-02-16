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Медведев выразил обеспокоенность из-за биолабораторий США

Медведев выразил обеспокоенность из-за биолабораторий США

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 16 февраля, на пленарном заседании Международного форума «Единой России» «За свободу наций» вырази обеспокоенность из-за биолабораторий США.

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