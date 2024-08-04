Очередной крупный завод спасли от олиграхов и вернули в собственность России

Правильно! Особенно всю нефте-газовую сферу надо вернуть. 10% каждый год добавлять к цене никак не устанут. Каждые 8 лет цена удваивается.

ВБ

Виктор Березин

Снова кто-то решил пожить за щет России. Вы что и в правду думаете что в статье есть хоть слово правды? В России сотни тысяч загублиных и украденных предприятий. И те кто во власти в этом участвовали!. Это просто перестал отстёгивать кому нужно, вот и весь сказ. Вспомните хадарковского посадили - неделился. А как поделился выпустили. Виктор Игоревич.