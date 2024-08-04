Россия продолжает восстанавливать потерянные в 90-х годах активы, которые были незаконно приватизированы.
Очередной крупный завод спасли от олиграхов и вернули в собственность России
Комментарии
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Alexander Kozlov
Правильно! Особенно всю нефте-газовую сферу надо вернуть. 10% каждый год добавлять к цене никак не устанут. Каждые 8 лет цена удваивается.
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8 час.
Владимир Петросов
Ну так, жрать-то хоЦеЦа.
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7 час.
ВБ
Виктор Березин
Снова кто-то решил пожить за щет России. Вы что и в правду думаете что в статье есть хоть слово правды? В России сотни тысяч загублиных и украденных предприятий. И те кто во власти в этом участвовали!. Это просто перестал отстёгивать кому нужно, вот и весь сказ. Вспомните хадарковского посадили - неделился. А как поделился выпустили. Виктор Игоревич.
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6 час.
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